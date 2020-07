Les routes des vacances s'engorgent peu à peu en France

(Belga) La route des vacances sera un peu plus longue pour celles et ceux qui ont choisi le soleil de la France. Vers 07h00 samedi, la circulation était particulièrement dense sur les axes qui mènent à l'Espagne via Paris et Bordeaux, indique l'organisme de mobilité VAB. La voie est, à l'inverse, libre en Allemagne, où les vacanciers ne perdent qu'une dizaine de minutes par rapport à un temps de trajet normal, et en Autriche.

En France, les automobilistes devront prendre leur mal en patience 1h45 sur la route Paris-Narbonne via Limoges, 30 minutes sur l'axe Lille-Paris-Bordeaux-Espagne. La circulation est moins dense sur la route Paris-Narbonne via Clermont-Ferrand, où les vacanciers ne perdent que 20 minutes. Pour rejoindre l'Espagne via le Luxembourg et Lyon, cinq petites minutes de ralentissements sont à noter. En Suisse, il faut compter 15 minutes supplémentaires en direction du sud pour rejoindre Bâle-Côme via le tunnel Gotthard. En 2019, les files allongeaient d'une heure ce trajet à la même période. (Belga)