Les secours découvrent un corps démembré en partie brûlé au Havre: un couple a été arrêté

Un couple de suspects a été mis en examen pour assassinat et incarcéré samedi après la découverte d'un corps calciné et démembré dans un immeuble du Havre (Seine-Maritime), a indiqué le parquet à l'AFP.

Ils apparaissent impliqués par plusieurs éléments matériels

"Appartenant à l'entourage de la victime, ils nient leur participation aux faits, mais apparaissent impliqués par plusieurs éléments matériels", a déclaré à l'AFP François Gosselin, procureur de la République du Havre. Il s'agit d'une femme de 29 ans et d'un homme de 39 ans, selon la même source. "Une information judiciaire a été ouverte, et ils ont été mis en examen par le juge d'instruction pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et destruction par moyen dangereux (incendie)", a-t-il précisé. "Ils ont été placés en détention provisoire", a conclu le magistrat



Mardi après-midi, les pompiers avaient découvert le corps à moitié calciné à l'intérieur d'un appartement, avec les jambes et les pieds placés dans un congélateur. La victime, probablement le locataire du logement âgé de 57 ans, présentait des plaies sur le corps ainsi qu'une grosse plaie à la tête et des scies ont été découvertes sur place, selon le parquet.



L'enquête avait été confiée au service régional de police judiciaire de Rouen.