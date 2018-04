Les socialistes flamands s'apprêtent à mener "un nouveau combat"

(Belga) Le président des socialistes flamands, John Crombez, a appelé lundi ses ouailles à se tenir prêtes à mener de "nouveaux combats" en faveur de l'égalité et de la protection sociale.

Dans un discours prononcé au Vooruit de Gand à la veille du 1er mai, M. Crombez a entre autres estimé que la numérisation et la robotisation allaient avoir des impacts significatifs sur le monde du travail, en faisant disparaître des jobs, mais aussi en créant des emplois. D'après lui, il incombe aux socialistes de protéger et de prendre soin des travailleurs face à ces évolutions, "tout simplement car personne d'autre ne s'en chargera". John Crombez a exhorté ses troupes à mener un "nouveau combat en faveur d'un travail qui mérite du respect et non du dédain", mais aussi "en faveur d'un travail réalisable et avec un salaire décent". Dans cette optique, il a entre autres insisté sur le fait que chaque heure de travail prestée devait entrer en ligne de compte pour une protection sociale optimale. "Que vous soyez freelance, indépendant ou fonctionnaire? Ca ne change rien, ce sont des distinctions d'un autre temps. Chaque heure compte", a-t-il affirmé. C'est aussi le cas pour les pensions, chaque travailleur "a droit à une pension minimale de 1.500 euros après 42 ans de carrière", a insisté le socialiste. (Belga)