Les statues de Notre-Dame de Paris s'envolent pour être restaurées

Une opération spectaculaire a eu lieu jeudi dans le ciel de Paris: seize statues de cuivre ont été décrochées de la flèche de la cathédrale Notre-Dame pour être restaurées.

"C'est un évènement exceptionnel, magique. C'est la première fois qu'on les voit de près depuis qu'elles ont été posées" dans les années 1860, s'enthousiasme Marie-Hélène Didier, conservatrice générale du patrimoine et en charge de la restauration. Cette restauration "historique" de ces statues vert-de-gris, qui représentent les douze apôtres et les quatre évangélistes, s'inscrit dans le cadre du projet de rénovation de la flèche de Notre-Dame. La cathédrale, un monument emblématique de Paris construit entre 1163 et 1345, attire près de 13 millions de visiteurs chaque année. "C'est quelque chose que je ne verrai plus jamais de ma vie", explique Sofiane, un touriste londonien qui a vécu un moment "extraordinaire" lorsqu'une grue de 100 mètres de haut a descendu une à une les statues. Michèle, une retraitée qui s'est "dérangée spécialement" pour cet évènement, qui se déroulait sous un ciel entièrement bleu, a "hâte de les voir quand elles seront restaurées, c'est fabuleux". Ces statues de 3 mètres de haut et pesant environ 250 kilos vont prendre le chemin de Périgueux, en Dordogne, où elles seront d'abord examinées, puis restaurées, avant de revenir à Paris, pour retrouver définitivement leur place en 2022. "Elles seront rénovées deux par deux, c'est un système de roulement, pendant que les autres seront exposées durant 19 mois dans le choeur de la cathédrale" avant de surplomber à nouveau Notre-Dame, explique Jean-Michel Guilment, qui travaille à la Direction régionale des affaires culturelles. Les statues vert-de-gris pourraient changer de couleur durant la restauration et brunir, retrouvant ainsi la couleur bronze d'origine. Elles avaient été installées lors de la reconstruction de la flèche de la cathédrale, menée en 1859-1860 par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui s'est lui-même fait représenter sous les traits de Saint Thomas. La flèche d'origine avait été construite en 1250, puis démontée dans les années 1786-1792. Le coût de la restauration de ces statues sera d'environ 800.000 euros. Le budget total du projet de restauration de la flèche, financé par l'Etat, s'élève lui à 11 millions d'euros.