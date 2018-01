Les Wallons éliront leur "Patrimoine préféré"

(Belga) Doté d'une toute nouvelle agence publique, le patrimoine de Wallonie connaîtra une année 2018 riche de rendez-vous événementiels et des nouveautés législatives, ainsi qu'une grande opération populaire: "Le Patrimoine préféré des Wallons", a annoncé mercredi le ministre wallon René Collin.

A travers cet événement inspiré de l'émission française "Le Village préféré des Français" (présentée par Stéphane Bern), le ministre cdH souhaite solliciter les communes pour présenter un élément particulier de leur patrimoine, dont l'appréciation sera ensuite mise au vote du public. "Le but, c'est que les gens se sentent plus proches de leur patrimoine, qui doit être considéré comme une fierté locale et un élément d'identité régionale", a commenté M. Collin. Car "le patrimoine génère des sentiments contrastés dans la population: si les uns l'apprécient à sa juste valeur, d'autres considèrent qu'il est réservé à une élite, ou que son entretien est trop coûteux. Une plus grande sensibilisation est nécessaire", ajoute le ministre. D'autres opérations viseront à rencontrer cet objectif cette année, comme les activités prévues dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel (2018) ou des 30 ans des Journées du patrimoine (8 et 9 septembre). M. Collin veut aussi poursuivre le décloisonnement du patrimoine afin d'amplifier l'apport à l'économie, à travers l'alliance Patrimoine-Emploi, ou un accord de coopération Patrimoine-Tourisme-Culture.