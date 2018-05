Lessines: feu vert pour sept socialistes qui avaient été exclus en 2015

(Belga) Le Parti socialiste de Wallonie picarde a enregisté avec satisfaction la décision prise par la Commission de vigilance nationale du parti de réintégrer des militants lessinois qui avaient été exclus en 2015, dont l'actuel bourgmestre Pascal De Handschutter. L'Union socialiste communale (USC) de Lessines avait été placée sous la tutelle de la fédération de Wallonie picarde il y a quelques jours.

Le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter, et six de ses colistiers avaient été exclus du PS après avoir voulu changer leur partenaire de majorité en 2014. Ils sont réintégrés. "Avec cette réintégration, la légitimité de l'appel à une liste rassemblant les socialistes - et la gauche au sens large - dans un esprit d'ouverture est renforcée", se réjouit la fédération du PS de Wallonie picarde. Celle-ci va mettre sur pied une procédure objective de constitution de liste respectant la diversité des tendances, les scores électoraux ainsi qu'une équitable représentation géographique des localités de l'entité lessinoise, ajoute-t-elle. Les initiatives de candidatures et les dates de dépôts vont être adressées sous huitaine aux 116 affiliés de l'USC de Lessines et aux 240 Lessinois affiliés dans les autres sections PS de Wallonie picarde. "Le processus de sélection sera proposé par un comité des sages qui établira un projet de liste. Celui-ci sera ensuite soumis à un vote de l'ensemble des affiliés dans les conditions de neutralité garantie par des scrutateurs indépendants." Depuis quelques mois, Lessines se trouve sur la circonscription électorale de Wallonie Picarde (Tournai-Ath-Mouscron) et non plus sur l'arrondissement de Soignies. La Fédération PS de Wallonie picarde ambitionne de rassembler les forces de gauche à Lessines pour les prochaines élections, ce qui a provoqué quelques tensions au sein de la section lessinoise. Les contacts ayant été rompus, l'USC de Lessines a été placée sous tutelle pour trois mois. (Belga)