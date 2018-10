Liège: Demeyer n'exclut pas une tripartite; il verra aussi le cdH, Vega et DéFI

(Belga) Le bourgmestre socialiste de Liège, Willy Demeyer, sorti en tête après les élections communales, a rencontré séparément cette semaine les représentants de Vert Ardent, du PTB et du MR, en vue de la constitution de la nouvelle majorité. Il y aura un deuxième tour de consultations la semaine prochaine, avec ces trois partis, voire un troisième avec au moins une partie d'entre eux.

Le cdH, Vega et DéFI seront également conviés. Le formateur n'exclut aucune formule de coalition, bipartite ou tripartite. Les réunions avec Vert Ardent, le PTB et le MR ont duré à chaque fois 2 heures. Il a été question des priorités des uns et des autres et de ce que chacun veut absolument ne pas voir apparaître dans le programme de la mandature. Les discussions ont porté sur les finances et les pensions, la manière de gouverner, les rapports de force, le type de coalition et les formules possibles (bipartite, tripartite) Chaque candidat à une participation dans la coalition est considéré comme sérieux. Il n'y a pas d'autre échéance que la veille de la présentation du pacte de coalition lors du conseil communal de rentrée, le 13 décembre. (Belga)