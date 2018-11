Liège: PS-MR, une coalition de perdants selon le cdH

(Belga) Les rencontres initiées par le PS en vue de constituer la future majorité communale n'ont été qu'une mascarade, selon le cdH. Il n'y a pas eu de véritables négociations, a déclaré vendredi Carine Clotuche, qui menait la liste cdH à Liège, après l'annonce du PS, jeudi soir, de poursuivre les discussions avec le MR seul.

Le cdH local qualifie l'alliance PS-MR de "coalition Publifin, la coalition des perdants". Le parti humaniste faisait ainsi référence au fait que MR et PS ont respectivement perdu un et cinq sièges. "À la seconde rencontre, le PS s'est contenté de lire la note que nous avions remise et de demander des clarifications mais, jamais, il n'y a eu de négociations. À aucun moment le PS n'a suggéré une possible tripartite progressiste PS-cdH et Vert Ardent, malgré les perches tendues. La seule chose qui a été évoquée, c'est une tripartite PS-MR et cdH mais nous avons formellement refusé", déplore Carine Clotuche. Le cdH liégeois regrette également que le PS justifie sa décision en indiquant que le cdH entendait mener une politique d'austérité. "Au contraire, nous avons suggéré des solutions d'économies, notamment concernant la publicité pour l'enseignement communal ou les frais au sein des cabinets, pour éviter l'austérité. On s'en étonne d'autant plus que le PS nous avait demandé si nous voulions le porte-feuille des finances, que nous avons gérées avec rigueur pendant 30 ans", insiste Serge Carabin, président de la section liégeoise du cdH. Selon Benoît Drèze, conseiller communal et député wallon, l'austérité avancée par le PS est "un pur prétexte pour faire passer un partenaire docile qui se contente de trois échevinats alors qu'il pourrait en avoir quatre". (Belga)