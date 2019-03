Liège veut mettre en oeuvre un plan contre le sans-abrisme

(Belga) Sur les 12.000 revenus d'intégration sociale et aides sociales équivalentes octroyés par le CPAS de la ville de Liège, plus de 470 sont octroyés à des personnes sans domicile (SDF) et plus de 1.500 à des étudiants. D'où le plan visant à lutter contre le sans-abrisme, et la pauvreté en général, que le CPAS a inscrit dans sa déclaration de politique sociale pour la législature 2018-2024, a indiqué vendredi Marie-France Mahy, présidente du CPAS de la ville de Liège.

A travers son CPAS, la ville de Liège souhaite mettre en oeuvre un plan de lutte contre la pauvreté de manière à réduire le nombre de personnes sans-abri ou vivant dans des conditions très précaires. "Le CPAS de Liège octroie près de 12.000 revenus d'intégration sociale (RIS) et aides sociales équivalentes, dont plus de 470 RIS à des SDF et plus de 1.500 RIS à des étudiants. Les aides sociales impactent environ 20.000 personnes sur le territoire de la ville de Liège", a-t-on souligné vendredi au CPAS de Liège. La déclaration de politique sociale, qui a été approuvée par le conseil de l'action sociale le 7 mars, vise à assurer une aide sociale qui rencontre les besoins fondamentaux de chacun et à mener les bénéficiaires du CPAS vers l'autonomie et vers une intégration sociale et professionnelle réussie. "Pour ce faire, tout converge vers le renforcement de l'accompagnement des usagers, un accompagnement individualisé, ciblé et intégré, qui veille particulièrement au respect des délais", précise Marie-France Mahy. Cette déclaration cible ainsi trois points d'attention que sont le sans-abrisme - qui est en augmentation constante et qui concerne des personnes originaires de tout l'arrondissement de Liège -, l'emploi en vue de l'insertion socio-professionnelle et les personnes de 18 à 25 ans, de plus en plus nombreuses, qui se trouvent dès lors au début de leur parcours social. Le conseil de l'action sociale a, par ailleurs, adopté la nouvelle identité visuelle du CPAS de Liège. Celle-ci évoque les liens qui l'unissent à la Ville tout en suggérant l'importance accordée à l'humain et à la cohésion sociale. (Belga)