Loiret: un prêtre mis en examen pour viols sur mineur et incarcéré

Loiret: un prêtre mis en examen pour viols sur mineur et incarcéréSEBASTIEN BOZON

Le père Olivier de Scitivaux, déjà mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur, a été incarcéré vendredi après une nouvelle mise en examen pour viols sur mineur concernant une nouvelle victime, a confirmé le procureur d'Orléans mercredi.

L'ancien recteur de la basilique de Cléry-Saint-André (Loiret), âgé de 58 ans, était jusqu'à présent placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de séjourner dans la région Centre-Val-de-Loire et en Bretagne, après sa première mise en examen, intervenue en avril.

Le procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone avait été saisi en mars de cette première affaire par l'évêque de la ville Mgr Jacques Blaquart, à la suite de dénonciations parvenues à une cellule d'écoute mise en place par l’Église du Loiret.

Il y a quelques semaines, une deuxième victime présumée s'est fait connaître auprès des gendarmes de la brigade de recherches d'Orléans. Ce jeune homme, aujourd'hui adulte, affirme avoir subi des attouchements et avoir été violé par le père Scitivaux entre 1992 et 1998, alors qu'il avait à l'époque entre 9 et 15 ans.

Comme pour la première victime, ces faits se seraient déroulés dans un camp de vacances, animé par le prêtre, à Perros-Guirrec (Côtes-d'Armor) et à Orléans.

Un troisième homme avait déposé plainte pour des faits de viol remontant au début des années 80, mais sa plainte n'a pas donné lieu à des poursuites, les faits étant prescrits.

Le diocèse d'Orléans a récemment été secoué par une autre affaire de pédophilie. L'ancien évêque André Fort a ainsi été renvoyé devant un tribunal correctionnel en juin pour ne pas avoir dénoncé des actes pédophiles de l'abbé Pierre de Castelet, mis en examen en 2012.

L'ancien prêtre Pierre de Castelet sera lui jugé pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité.