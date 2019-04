Louane se confie sur le cyber-harcèlement après des commentaires sur son poids

(Belga) Interrogée sur le cyber-harcèlement, Louane a abordé ce fléau qui l'a touche également.

A seulement 22 ans, la jeune Louane fait désormais parti du paysage musical francophone. Un succès qui lui vaut cependant de subir le revers de la célébrité comme ça a été le cas lors des dernières Victoires de la musique. Alors que la chanteuse interprétait 'Midi sur novembre' dans une tenue noire, elle a été victime de nombreuses moqueries sur sa silhouette et de réflexions sur son poids de la part de certains internautes. Un cyber-harcèlement sur lequel elle est revenue lors d'une interview accordée à Oh My Mag. A la question de savoir comment elle réagissait face aux commentaires des 'haters', la jeune femme a répondu qu'elle essayait de se rappeler qu'il s'agit de " lâches derrière un écran ". C'est dans ce contexte que la jeune femme a alors abordé la question du cyber harcèlement en rappelant qu'il était nécessaire d'en parler: " C'est très important de pas rester dans son coin face à ça. Et il faut aussi se rappeler que les gens qui cyber-harcèlent ont rien d'autre à faire ". Elle avoue s'être faite naturellement une carapace face aux " commentaires pas constructifs ". " On se rend compte que les gens qui sont derrière leur écran, à partir du moment où ils sont face à toi, ils disent plus rien ", rajoute l'artiste. (Belga)