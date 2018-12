Louis Michel salue l'"intelligence brillante" de Philippe Moureaux

(Belga) Le député européen et ancien ministre des Affaires étrangères Louis Michel (MR) a rendu hommage au ministre d'Etat Philippe Moureaux (PS), décédé samedi à Bruxelles, et à son "intelligence brillante".

"C'est avec émotion que j'ai appris le décès de Philippe Moureaux", a-t-il indiqué dans un communiqué. "Philippe Moureaux était une personnalité politique incontournable", a ajouté M. Michel, rappelant que M. Moureaux avait été vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles, ministre de la Justice, ministre-président de l'exécutif de la Communauté française, vice-Président du Parti socialiste, et bourgmestre de Molenbeek pendant près de vingt ans. "Homme de convictions, à l'intelligence brillante et à la rhétorique implacable, Philippe Moureaux était une personnalité qui ne laissait personne indifférent", a poursuivi l'eurodéputé. Favorable à la multiculturalité, auteur de la célèbre loi Moureaux contre le racisme et la xénophobie, Philippe Moureaux était une figure emblématique du PS bruxellois et de la commune de Molenbeek, a-t-il conclu.