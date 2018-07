Lucas Hernandez annonce "onze chiens français contre la Belgique"

(Belga) "Il va falloir être concentrés. On a déjà éliminé le meilleur joueur du monde (Lionel Messi, ndlr) en huitièmes de finale, contre l'Argentine, vu qu'il n'a pas touché le ballon (sourire). Contre la Belgique, on a les joueurs pour l'éliminer aussi (Eden Hazard, ndlr). On va tout faire pour qu'il touche le moins de ballon possible." L'arrière gauche de l'équipe de France Lucas Hernandez était assez confiant dans la perspective de rencontrer mardi soir la Belgique en demi-finale du Mondial, samedi matin lors du point de presse de la France à Istra, près de Moscou.

A propos de la Belgique, "c'est une très grande sélection. On le sait. Ils ont de très grandes individualités comme Hazard et Lukaku. Il va falloir rester concentrés. On sait ce que l'on a à faire, on connaît nos points forts. On sait que ce ne sera pas facile, mais pour eux non plus", a ajouté le joueur de l'Atletico Madrid qui n'a pas vu le match Brésil-Belgique parce que les Bleus étaient "dans l'avion." Sur son pronostic : "Je pense pas qu'il y ait de favori. Ce sera 50-50. Ils sont devant nous au ranking FIFA mais nous sommes aussi une très très grande sélection avec des très jeunes joueurs et très talentueux. Que le meilleur gagne. Vous verrez onze chiens contre la Belgique, plus les trois qui vont rentrer, pour battre la Belgique et être en finale." (Belga)