Lutte contre l'homophobie: Gareth Thomas remercie la Fédération française de rugby

"A la Fédération française, merci." L'ancien international gallois Gareth Thomas, victime d'une agression présumée homophobe, a salué mercredi le geste de la FFR qui le soutiendra en faisant nouer aux joueurs du XV de France des lacets de chaussure arc-en-ciel samedi face aux Fidji.

"Les joueurs portant des lacets arc-en-ciel en signe de solidarité, c'est un immense signe d'inclusion", a écrit Thomas sur Twitter, au milieu d'un texte de remerciements adressés aux personnes l'ayant soutenu.

"Mes cicatrices psychologiques resteront avec moi pendant un certain temps, mais elles m'encourageront à combattre encore plus pour un monde où l'acceptation de tout le monde est normale", ajoute-t-il.

Sélectionné 100 fois dans l'équipe de rugby du Pays de Galles et capitaine à deux reprises de l'équipe des Lions britanniques et irlandais, Gareth Thomas, 44 ans, avait annoncé dimanche avoir été victime d'une attaque homophobe à Cardiff via une vidéo qu'il espère "positive".

Il y apparaît avec des contusions sur le côté gauche du visage et le crâne.

Gareth Thomas a pris sa retraite en 2011 et a depuis milité pour les droits des personnes homosexuelles.