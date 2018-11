M. Vanden Borre remplacera J. Van den Driessche (N-VA) au conseil communal de Bruxelles

(Belga) Le 3 décembre prochain, Mathias Vanden Borre (N-VA) remplacera Johan Van den Driessche au conseil communal de Bruxelles-Ville.

Âgé de 31 ans, Mathias Vanden Borre a étudié les sciences politiques à l'université catholique de Louvain (KULeuven) et le droit à l'université de Gand. Il a notamment été conseiller au cabinet de Geert Bourgeois. "C'est un grand défi personnel et professionnel. J'aime cette ville qui a besoin, de manière urgente, d'une gestion transparente et responsable pour répondre enfin aux défis qu'elle rencontre", a-t-il déclaré. Début novembre, Johan Van den Driessche, également chef de groupe N-VA au parlement bruxellois, avait annoncé qu'il quittera la politique en mai 2019 pour redevenir administrateur de sociétés. (Belga)