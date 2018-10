Macron invite les Français à moins se plaindre

(Belga) Le président Emmanuel Macron a estimé jeudi que la France se porterait mieux si les Français se plaignaient moins, suscitant les sarcasmes de l'opposition.

En déplacement dans le village du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises (à 250 km à l'est de Paris), pour célébrer le 60e anniversaire de la Constitution française, Emmanuel Macron a rencontré une retraitée, qui s'est plainte de sa faible pension. "Le petit-fils du général (de Gaulle) m'a dit tout à l'heure" que la règle devant son grand-père était: "+Vous pouvez parler très librement; la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre+", lui a-t-il répondu. "Je trouve que c'est une bonne pratique qu'avait le général. Le pays se tiendrait autrement s'il était comme ça", a ajouté Emmanuel Macron. "On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. On vit de plus en plus vieux dans notre pays en bonne santé", a poursuivi le président en discutant d'un ton courtois avec des habitants. "+Ceux qui se plaignent+ ne le font pas par plaisir, mais parce qu'ils sont victimes des hausses ininterrompues de taxes et de l'insécurité endémique: bref, de votre politique! ", a réagi sur Twitter la patronne de l'extrême droite, Marine Le Pen. Coutumier des propos polémiques depuis son élection, Emmanuel Macron s'est vu accuser à plusieurs reprises de tenir des propos hautains sur la question sociale. Il avait ainsi récemment suscité la controverse en évoquant fin août à Helsinki, "le Gaulois réfractaire au changement", suscitant un tollé dans les rangs politiques et syndicaux. Et mi-septembre, il avait conseillé à un jeune horticulteur au chômage de "traverser la rue" pour trouver du travail dans la restauration. (Belga)