Macron livre un discours poignant en hommage à Samuel Paty: "Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins"

Emmanuel Macron a affirmé mercredi que la France continuerait "le combat pour la liberté" et la République dont l'enseignant Samuel Paty "est le visage", lors d'un hommage national à Paris au professeur assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète de l'islam.

Emmanuel Macron a assuré que la France ne renoncerait pas "aux caricatures, aux dessins", lors d'une cérémonie d'hommage national mercredi soir au professeur d'histoire-géographie décapité après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.



"Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent", a déclaré le chef de l'Etat. La France rend hommage, depuis la prestigieuse université de la Sorbonne à Paris, à Samuel Paty, victime d'une "conspiration funeste, de l'amalgame" et de la "haine de l'autre", a ajouté M. Macron.

Samuel Paty "est devenu le visage de la République", a affirmé le chef de l'Etat, avant d'ajouter à la fin de son discours: "Nous continuerons ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage".

Emmanuel Macron a également dénoncé "les lâches" qui ont livré Samuel Paty "aux barbares". "Je ne parlerai pas du cortège des terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat", a déclaré le chef de l'Etat. "Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas", a-t-il ajouté.