Macron salue la décision "extrêmement digne" de Merkel sur son avenir

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel au G7 à La Malbaie au Canada, le 9 juin 2018LEON NEAL

Le président français Emmanuel Macron a salué lundi "la décision extrêmement digne" prise par Angela Merkel de quitter la chancellerie en 2021, après un revers électoral dimanche.

"C'est sa décision, je la trouve extrêmement respectable" et "extrêmement digne", a déclaré le chef de l'Etat, en affirmant son "admiration" pour Angela Merkel.

Au pouvoir depuis 2005, elle a annoncé lundi que son mandat de chancelière était le dernier et a renoncé à la présidence de son parti, au lendemain de l'élection régionale en Hesse, où son parti démocrate-chrétien, bien qu'arrivé en tête avec 27%, a perdu plus de 11 points par rapport au précédent scrutin.

Mme Merkel "n'a jamais oublié quelles étaient les valeurs de l'Europe et avec beaucoup de courage elle dirige son pays", a poursuivi M. Macron, au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre éthiopien à l'Elysée.

"Je le dis dans un contexte qui n'a rien de rassurant" puisque les résultats de l'élection en Hesse "ont montré une progression de plusieurs partis et tout spécifiquement de l'AfD", a-t-il ajouté. "Je vois cela comme un phénomène européen, pas seulement allemand" et "les chiffres de l'extrême droite sont plus élevés en France".

Dimanche, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est entrée dans le dernier parlement régional où elle n'était pas encore représentée.

"Si l'extrême droite monte, c'est que d'autres partis n'arrivent pas à apporter une réponse à la colère des peuples ou à leurs peurs. Et donc il ne faut rien cacher de ces colères et de ces peurs, il faut les regarder en face", a poursuivi le chef de l'Etat.