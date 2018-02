Maingain: "De Wever n'est pas acquis à l'idée de l'universalisme des droits humains"

(Belga) Bart De Wever n'est "pas acquis à l'idée de l'universalisme des droits humains", a estimé jeudi le président de DéFI, Olivier Maingain, sur les ondes de La Première. "Il est dans l'exaltation de l'identité nationaliste", a-t-il ajouté en réaction à la carte blanche publiée mercredi par le bourgmestre d'Anvers.

Dans ce texte, M. De Wever (N-VA) considère entre autres qu'une immigration ouverte en Belgique constituerait une menace sur la Sécu. D'après Olivier Maingain, le chef de file des nationalistes flamands est "en train de tromper l'opinion publique quand il fait croire que l'immigration illégale est une menace sur la sécurité sociale". "Je me permets de lui rappeler que quand on est en séjour illégal, on ne bénéficie pas de la sécurité sociale", a lancé le président de DéFI. "Je ne suis pas pour une régularisation collective et massive des sans-papiers, mais pas non plus pour ceux qui au mépris de l'universalisme des droits humains acceptent de collaborer avec un régime dictatorial pour expulser des gens qui sont chez nous", a-t-il poursuivi, en référence aux renvois de migrants soudanais vers Khartoum par le gouvernement fédéral. "Contrairement à ce que tente de faire croire ce gouvernement, la protection des droits humains dit que quand il y a un risque d'atteinte, même en séjour illégal, vous êtes protégés dans des Etats comme le nôtre", a encore affirmé M. Maingain.