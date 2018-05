Manifestation à Paris: 73 personnes présentées au parquet

Un total de 73 personnes ont été déférées en vue de leur présentation jeudi devant un procureur après leur interpellation mardi en marge de la manifestation des fonctionnaires à Paris, a annoncé le parquet, qui a également prolongé une cinquantaine de gardes à vue.

Durant la manifestation mardi après-midi, 23 personnes avaient été interpellées, notamment lors de heurts avec les forces de l'ordre, et trois autres lors d'un rassemblement au Panthéon. Elles avaient été placées en garde à vue pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations", a indiqué le parquet de Paris.

En début de soirée mardi, 102 autres personnes avaient été interpellées après avoir tenté d'occuper le lycée Arago (XIIe arrondissement) dans lequel elles avaient pénétré après la dispersion du cortège place de la Nation, selon la Préfecture de police (PP) et le parquet.

Parmi les 40 mineurs arrêtés, un jeune a été remis en liberté mercredi et un autre a reçu une convocation pour être jugé ultérieurement, a précisé le parquet. Cinq d'entre eux ont vu leurs gardes à vue prolongées et 33 doivent être présentés jeudi à un magistrat qui décidera d'éventuelles poursuites à leur encontre.

Sur les 88 majeurs interpellés, âgés pour la plupart de moins de 30 ans, 40 ont été déférés mercredi soir en vue d'une présentation devant le parquet et 43 ont vu leurs gardes à vue prolongées. Quatre ont été remis en liberté et un dernier fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une mesure alternative au procès.

La manifestation - qui a rassemblé 15.000 personnes selon la préfecture, 30.000 selon la CGT - a été émaillée de brèves échauffourées.

Un "groupe de 200 individus cagoulés et violents" s'en est notamment pris à du mobilier urbain et à des vitrines de magasins et a jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des charges, des tirs de gaz lacrymogène et une lance à eau.

Selon la PP, 8 personnes dont 2 membres des forces de l'ordre ont été blessées légèrement.

Dans une rare unité syndicale, les fonctionnaires défilaient mardi pour défendre leur statut et s'opposer à la réforme du gouvernement, lors de leur troisième journée de mobilisation depuis l'élection d'Emmanuel Macron.

Le défilé du 1er-Mai à Paris avait déjà été marqué par des incidents (abribus saccagés, voitures brûlées, panneaux publicitaires et vitrines de restaurants brisées) et des heurts attribués par les autorités à quelque 1.200 manifestants d'"ultragauche" membres du "black bloc".

Au cours de cette manifestation, 283 personnes avaient été arrêtées dont 102 placées en garde à vue, et quatre personnes, dont un CRS, avaient été très légèrement blessées, selon le bilan officiel.

Sept personnes avaient ensuite été mis en examen pour des violences sur des magasins et placés sous contrôle judiciaire.