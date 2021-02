Manifestation de "Génération identitaire" à Paris, en présence de Dries Van Langenhove

(Belga) Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Paris pour protester contre l'éventuelle dissolution du mouvement français d'extrême droite Génération identitaire. Parmi les manifestants, figurait le député belge, Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), fondateur de l'association de jeunes d'extrême droite Schild & Vrienden.

Dries Van Langenhove a fait le voyage jusqu'à Paris alors que les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Selon le député Vlaams Belang, interrogé par l'agence Belga, se rendre à Paris était un déplacement essentiel. "J'ai, en tant que député, une série de devoirs à remplir", se justifie Dries Van Langenhove, qui précise qu'il se mettra en quarantaine s'il devait présenter des symptômes. Van Langenhove est visible sur des photos de la manifestation à Paris, aux côtés d'autres manifestants, avec un pull portant le logo de l'organisation "Schild & Vrienden". Créé en 2012, Génération identitaire, dont le siège historique est installé à Lyon, revendique 2.800 adhérents mais le nombre de ses militants et sympathisants est plutôt estimé par les spécialistes à 800 tout au plus. Sa dissolution a été évoquée pour la première fois le 26 janvier par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est dit "scandalisé" par une opération anti-migrants du groupuscule d'extrême droite dans les Pyrénées. Le 13 février, M. Darmanin a annoncé avoir engagé la procédure de dissolution du groupe, donnant 10 jours à l'organisation pour faire valoir ses arguments. (Belga)