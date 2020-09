Manifestations à Istanbul contre les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo

(Belga) Environ 200 personnes ont manifesté dimanche dans les rues d'Istanbul contre la nouvelle publication par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet.

Douze personnes, dont des caricaturistes célèbres, ont été abattus par des tueurs islamistes qui ont attaqué les locaux du journal à Paris, le 7 janvier 2015. Quatorze personnes sont jugées depuis le 2 septembre à Paris, soupçonnées de soutien logistique aux trois djihadistes qui ont fait au total 17 morts dans trois attentats. Trois d'entre elles sont jugées par défaut. Des manifestants sur la place Beyazit, sur la rive européenne de la ville, portaient des pancartes menaçant le journal et le président français Emmanuel Macron "d'avoir à payer un prix élevé". Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné la republication des caricatures, estimant que c'était "un manque de respect pour notre religion et notre prophète". Nureddin Sirin, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Kudus ("Jerusalem"), a affirmé que "Macron va payer un prix élevé, à la fois pour son arrogance en Méditerranée orientale et pour son soutien aux insultes contre l'Islam, sous prétexte de liberté de la presse". Il faisait référence aux tension actuelles entre Ankara, Athènes et Paris à propos de la campagne d'exploration pétrolière turque en Méditerranée. (Belga)