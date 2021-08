Manifestations à Paris: "Macron, ton pass, on n'en veut pas"

(Belga) Quelques centaines de manifestants ont scandé "Macron, ton pass, on n'en veut pas", jeudi à Paris, pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel de valider une extension du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire pour les soignants.

Ils scandaient "Liberté, liberté" face aux nombreux CRS déployés devant le Palais-Royal, qui abrite le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel. Sur des pancartes, on pouvait lire: "Pass de la honte", "boycott total" ou "refusez d'être cobaye". Vers 20H30, une partie des manifestants ayant quitté les lieux, ils n'étaient plus qu'environ 200 sur la place du Palais-Royal, une dizaine de camions de CRS étant garés aux abords. Parmi les manifestants figurait Jérôme Rodrigues, figure du mouvement des gilets jaunes, éborgné en 2019 par un tir de grenade lors d'une manifestation. Mesure emblématique et controversée du projet de loi visant à contrer la flambée de l'épidémie de Covid-19, le pass sanitaire (vaccination totale, test Covid-19 négatif ou certificat de rétablissement) va être étendu, a priori dès lundi, aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajets, foires, séminaires et aux salons professionnels. Certains manifestants, ayant attendu toute la journée la décision des Sages, avaient accueilli par des huées la validation de l'essentiel de la loi sur le pass sanitaire. "Fabius en prison !", criaient-ils, à l'attention du président du Conseil constitutionnel. (Belga)