Mort d'Alisha, 14 ans, en France: "Le harcèlement tue! Il faut une prise de conscience nationale"

"Ce drame tragique d'Alisha doit être le point de départ d'une prise de conscience nationale! Il faut que dans tous les collèges et lycées, il y ait des modules spécifiques sur le cyber-harcèlement parce que tout part des réseaux sociaux et on le sait, c'est ce qu'il s'est passé avec Alisha", a-t-elle expliqué à une journaliste de l'AFP présente sur place.

"Il faut que les enfants soient prévenus, il faut qu'ils comprennent et aussi, qu'ils alertent! Et qu'ils n'hésitent pas à alerter! Ce n'est pas de la dénonciation mais un signal d'alarme", continue la présidente de la Région Ile-de-France, précisant que des "numéros d'alertes ont été mis en place par l'Etat comme le 3920". "Il faut tous s'unir contre le harcèlement", a-t-elle poursuivi.

"Je suis pour qu'on ait des cyber-brigades de police. Les policiers devraient avoir plus de droit de regard sur les réseaux sociaux".