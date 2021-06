Marche blanche: "On garde l'espoir" disent les collègues de l'infirmière disparue

Quelque 80 personnes, collègues, amis et famille de l'infirmière de 33 ans portée disparue dans le Tarn depuis le 16 décembre ont participé samedi après-midi à une marche blanche en honneur de la jeune femme qui n'a plus donné signe de vie.

"Pour nous toutes, collègues de Delphine, cette marche est une façon de lui dire qu'elle nous manque terriblement, que l'on pense à elle chaque jour, que l'on garde espoir qu'elle nous revienne", a déclaré Michelle Andrieu, l'une des infirmières qui travaillait avec Delphine Jubillar, à l'arrivée de cette marche à la clinique Claude-Bernard d’Albi.

"Nous dédions cette marche à Louis et Eliya (les enfants de Delphine, Ndlr) pour leur dire qu'on n'oublie pas leur maman. On pense très fort à eux”, a ajouté l'infirmière qui, avec ses collègues, a organisé cette manifestation à laquelle participaient Cédric Jubillar, le mari, avec son fils âgé de 6 ans ainsi que le frère et la sœur de la jeune disparue.

Une quarantaine de collègues de Delphine Jubillar affichaient sur leur torse une photo de l'infirmère souriante en blouse blanche. On pouvait également voir dans le cortège des pancartes indiquant notamment "où est la vérité???".

"On a toujours un peu l'espoir d'une bonne nouvelle tant qu’on ne sait pas la vérité", a affirmé la soeur de Delphine après avoir reçu un bouquet de fleurs blanches.

Le 30 avril, Cédric Jubillar, a été entendu en "qualité de partie civile" par les magistrats instructeurs en charge de l'enquête ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration".

Le couple était en instance de divorce et c'est le mari qui avait signalé aux gendarmes la disparition dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre.

Début janvier, Cédric Jubillar s'est constitué partie civile.

Les gendarmes, qui privilégient toujours la piste criminelle, ont perquisitionné à plusieurs reprises la maison du couple, sondé lacs et rivières, mené des battues dans les champs et les bois autour du village de Cagnac-les-Mines.