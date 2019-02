Marche des jeunes pour le climat à Paris: la militante suédoise Greta Thunberg et une délégation belge s'y rendent (vidéo)

Dans le sillage des manifestation de la jeunesse belge pour davantage d'efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique, une marche similaire réunissant lycéens et étudiants français a lieu ce vendredi dans les rues de Paris. Une délégation belge parmi lesquelles Anuna de Wever, figure de proue du mouvement Youth for Climate, Adelaïde, jeune militante belge interrogée plusieurs fois sur RTL INFO, et Greta Thunberg, l'adolescente suédoise symbole international du combat pour le climat, y participent. Nos journalistes Loïc Parmentier et Nathan Gerlache les accompagnent. Une première marche dans la capitale française s'est tenue la semaine passée mais elle était très loin de rassembler autant de gens qu'en Belgique puisqu'environ 500 lycéens et étudiants y avaient participé.

Greta Thunberg et la délégation belge rencontrent les lycéens et étudiants français à la place de la République à 11h. La manifestation proprement dite démarre à 13h, place de l'Opéra. A 18 h 30, l’adolescente suédoise participera à un débat à la Bourse du travail.

Une mobilisation mondiale en faveur du climat est prévue le 15 mars prochain.

Jeudi soir, à l'issue d'une 7e marche du jeudi en Belgique, le front commun pour le climat, qui rassemble Youth For Climate, Students For Climate, Teachers for Climate et Workers For Climate, a supplié le monde politique d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique. "Nous avons peur et c'est pour ça qu'on hurle dans la rue", a souligné Adélaïde Charlier, égérie de Youth for Climate en Belgique francophone. "Le politique ne voit pas l'urgence", a estimé son homologue flamande, Anuna de Wever.

Jeudi, Anuna de Wever et Adélaïde Charlier se sont rendues aux parlements flamand et wallon. Elles y ont constaté que l'ampleur de l'urgence n'était pas comprise par les députés. "Ils ne saisissent pas ce qu'il se passe. Je leur ai demandé si j'allais pouvoir prétendre au même avenir qu'eux et ils m'ont regardé surpris, en me répondant 'Oui bien sûr, qu'est-ce que tu racontes?'", a témoigné Anuna de Wever. En Belgique, la particratie freine le changement, a-t-elle ajouté. "Les partis se renvoient constamment la balle et se blâment les uns les autres pour la situation actuelle mais il faudrait agir au-delà des partis", a estimé la jeune Flamande.