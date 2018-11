Marcourt prêt à étudier un éventuel contingentement des étudiants français en psychologie

(Belga) Le ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS) s'est dit mardi disposé à étudier l'imposition d'un contingentement des étudiants français dans les facultés de psychologie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une mesure qui doit être négociée avec les autorités européennes toutefois.

"Nous allons étudier avec nos facultés de psychologie si un dossier peut être construit, mais nous ne pourrons contingenter que si nous pouvons mettre en évidence un péril de santé pour notre population", a indiqué M. Marcourt, interrogé mardi par Belga dans les couloirs du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous devons voir aussi ce que l'on pourra encore faire cette année. Ce ne sera pas évident d'aller aussi vite", a-t-il ajouté. Lundi, la Fédération des Etudiants francophones (FEF) et la Fédération belge des Psychologues (FBP) avaient dénoncé d'une même voix la surpopulation de plus en plus problématique dans les études en psychologie. Selon elles, cet afflux s'explique notamment en raison d'un resserrement des conditions d'accès à aux études de psychologie dans l'Hexagone, ce qui amène de plus en plus d'étudiants français à s'inscrire dans les facultés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La présence massive d'étudiants français dans les établissements d'enseignement supérieur de la FWB n'est pas un phénomène nouveau. Pour limiter les effets négatifs de cet afflux, la Fédération contingente depuis 2006 la présence d'étudiants français au premier cycle de six filières (para)médicales, à savoir la médecine, la kinésithérapie, la dentisterie, la logopédie, l'audiologie et la médecine vétérinaire. La mesure a une double motivation: éviter dans les auditoires toute surpopulation estudiantine qui nuirait à la qualité d'enseignement, et surtout prévenir tout risque de pénurie en matière d'offre de soins de santé en s'assurant qu'une proportion suffisante de diplômés s'établissent et exercent chez nous, plutôt que dans leur pays d'origine. (Belga)