Marine Le Pen estime que son score est "une éclatante victoire"

Marine Le Pen, battue dimanche au second tour de l'élection présidentielle avec environ 42% des suffrages, a estimé que son score était "une éclatante victoire".



"Les idées que nous représentons arrivent à des sommets (...) Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire", a-t-elle déclaré depuis son QG électoral dimanche soir, peu après la publication des estimations qui donnaient Emmanuel Macron réélu.



"Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps", a-t-elle ajouté.



"Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français", a promis la candidate du Rassemblement national. "Je mènerai cette bataille".



"Le RN oeuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout", a-t-elle lancé.



"Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment dans cette défaite" et "je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance (...) Cette France trop oubliée, nous, nous ne l'oublions pas", a souligné Mme Le Pen.