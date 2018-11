Marseille: 4 personnes se défenestrent pour échapper à un incendie, légèrement blessées

(Belga) Quatre personnes dont deux enfants se sont défenestrées dimanche matin pour échapper à l'incendie de leur immeuble dans le centre de Marseille mais n'ont été que légèrement blessées, des matelas disposés sur le trottoir ayant amorti leur chute, a-t-on appris auprès des marins-pompiers.

Les quatre habitants, parmi lesquels une femme de 38 ans et ses deux enfants de 4 et 11 ans, ont sauté du 2ème étage de l'immeuble. "Grâce à l'action rapide d'un témoin et de la police, qui ont disposé des matelas au sol pour amortir leur chute, les 4 occupants de l'immeuble qui ont sauté de leur fenêtre n'ont été que légèrement blessés", ont expliqué les marins-pompiers. Le feu s'était déclaré tôt dimanche matin dans cet immeuble du quartier du Panier, à deux pas du Vieux-Port. La cage d'escalier du petit immeuble s'est effondrée en raison de l'incendie. Au cours des reconnaissances, les secours ont pris en charge une 5ème personne intoxiquée par les fumées. Les cinq blessés ont été transportés à l'hôpital. Le feu, éteint vers 10H00, a mobilisé 17 engins et 40 marins-pompiers. (Belga)