Marseille: recherches suspendues pour détruire deux immeubles voisins

(Belga) Les secours vont suspendre pendant environ 24 heures les recherches engagées pour retrouver d'éventuels victimes ou survivants sous les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi, le temps de "déconstruire" deux bâtiments voisins qui menacent de s'effondrer à leur tour, a annoncé mercredi le préfet.

"Une pelleteuse va enlever morceau par morceau le n°69, et les étages supérieurs du n°71", a déclaré lors d'un point presse Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, évoquant une décision "toujours difficile à prendre". Six corps, ceux de quatre hommes et de deux femmes, ont été extraits des décombres des immeubles qui se sont écroulés lundi dans le centre de Marseille au 63 et 65 puis au 67 de la rue, et les autorités considèrent que deux autres personnes pourraient avoir été ensevelies également. (Belga)