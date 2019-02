Marseille: trois faux policiers tentent de braquer... un vrai policier

Tel est pris qui croyait prendre: trois hommes s'affichant comme policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Marseille ont tenté de braquer une voiture, tombant malheureusement pour eux sur un vrai policier en civil, a-t-on appris mercredi auprès de la Sécurité publique départementale.



Vers 3H30 dans la nuit de mardi à mercredi, un policier de la Bac de Marseille rentrait chez lui à bord de sa BMW, lorsque trois jeunes hommes à bord d'un autre véhicule, gyrophare bleu sur le toit, lui font signe de s'arrêter sur le bas-côté, a expliqué mercredi la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône à l'AFP.



Le fonctionnaire s'exécute et fait face à trois personnes qui se présentent comme appartenant à la BAC: "La BAC c'est moi", leur réplique le policier, qui sort son arme sans en faire usage. Prenant peur, les faux policiers prennent la fuite à bord de leur véhicule en direction de l'A7, pris en chasse par leur victime, avant d'être arrêtés dans le 15e arrondissement par une patrouille de la brigade canine.



Les occupants de la voiture expliquent alors qu'ils sont poursuivis par un homme armé, mais prévenus de ce qui était arrivé à leur collègue, les policiers les arrêtent. Placés en garde à vue, les trois hommes, âgés de 19, 25 et 29 ans, "très, très défavorablement connus des services de police", notamment pour vol, violence routière, recel de produits stupéfiants ou encore port d'armes, ont expliqué avoir "fait ça pour rire". "Pris dans un guet-apens, le policier a fait preuve d'un incroyable sang-froid et de professionnalisme", a salué la DDSP.