Marseille: victime d'une attaque cardiaque, une femme est sauvée par la police le jour de ses 53 ans

Victime d'une attaque cardiaque, le jour même de son anniversaire, une femme de 53 ans a été réanimée et sauvée par trois policiers mardi, sur un marché du coeur de Marseille très fréquenté en ce dernier jour de l'année.



Après l'avoir réanimée une première fois, les trois policiers, membre d'une brigade vététiste, ont dû lui prodiguer une seconde fois un massage cardiaque et un bouche-à-bouche, la victime ayant à nouveau perdu connaissance.



Pendant toute leur intervention, sur le marché des Capucins au coeur du quartier de Noailles, les policiers ont bénéficié de l'aide des habitants de ce secteur populaire qui ont formé une chaîne humaine pour éviter que la foule des passants n'aille sur le périmètre de sécurité, a précisé à l'AFP le porte-parole de la DDSP des Bouches-du-Rhône.



Définitivement réanimée, la quinquagénaire a ensuite été prise en charge par les marins-pompiers de Marseille et ses jours n'étaient plus en danger.