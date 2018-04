Martinez: la CGT "souhaite" un 1er mai unitaire et "va le proposer"

La CGT "souhaite" un 1er mai unitaire avec toutes les organisations syndicales et "va (le) proposer" lors de la "réunion la semaine prochaine des cinq secrétaires généraux" des principales centrales syndicales, a déclaré dimanche Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

"On doit pouvoir trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de revendications et le 1er mai pourrait être une occasion d'exprimer non seulement la solidarité à ceux qui luttent mais de proposer des alternatives", a estimé M. Martinez sur le plateau du "Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI".

"Nous voulons et nous pensons qu'il est nécessaire que l'ensemble des organisations syndicales se mettent d'accord, pas sur tout, il y a des différences. Mais, vu la situation, alors qu'il y a unité syndicale chez les cheminots, chez les fonctionnaires, à Air France, à Carrefour, pourquoi nationalement nous ne donnons un signe pour dire que nous soutenons ces mobilisations, en pointant quelques enjeux revendicatifs clairs, la question de l'emploi, des salaires...", a-t-il ajouté.

"Le 1er mai est une journée où peu de gens travaillent", cela peut être "l'occasion de montrer son mécontentement", a souligné M. Martinez, qui "souhaite qu'il y ait beaucoup de monde" jeudi prochain lors de la journée d'action interprofessionnelle organisée par son syndicat et Solidaires, avec manifestations et appels à la grève.

M. Martinez a par ailleurs souhaité une augmentation du Smic "au minimum de 10%" et une hausse en parallèle des autres salaires pour que "chacun dans l'entreprise voit son pouvoir d'achat augmenter".

Interrogé sur le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a participé samedi à une journée de mobilisation à Marseille, au côté de la CGT, entre autres, M. Martinez a indiqué que le député "fait partie de ceux qui à l'Assemblée nationale par exemple au groupe France insoumise reprennent des propositions de la CGT".

"A l'Assemblée nationale, sur la réforme ferroviaire, par exemple, oui, c'est un allié, en tout cas, c'est un relais politique, comme d'autres", a-t-il ajouté.