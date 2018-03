Martinez: la concertation selon le gouvernement, c'est "vous faites ce que je dis"

"Le principe de la concertation selon le gouvernement, c'est +vous m'écoutez et vous faites ce que je dis+", a déclaré lundi le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur BFM TV, défendant notamment le choix de mobiliser les cheminots.

A trois jours d'une journée de manifestation commune avec les fonctionnaires, et à deux semaines du début d'une grève longue des cheminots, M. Martinez était interrogé sur la pertinence de ce mouvement, alors que le gouvernement insiste sur les concertations en cours avec les syndicats.

Un mot est "à la mode depuis huit mois, c'est la +concertation+", a ironisé le responsable syndical. "Plus la ministre (des Transports) passe à la télé, plus elle annonce des réunions. Mais on discute de quoi dans ces réunions ?", a-t-il demandé.

Il a invité l'exécutif à "prendre en compte les avis différents qui sont autour de la table". "Sinon, c'est pas du dialogue, c'est pas de la concertation, c'est +vous vous mettez au garde à vous et vous faites ce que je vous dis+", a-t-il martelé.

"Le premier jour de grève c'est début avril, donc il est encore temps pour ceux qui se revendiquent du dialogue et de l'écoute de changer d'avis", a néanmoins rappelé M. Martinez.