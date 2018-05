Martinez: Macron "devrait regarder par la fenêtre de son palais pour voir la vraie vie"

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a estimé samedi sur France Inter que le président de la République "devrait regarder par la fenêtre de son palais pour voir la vraie vie" car Emmanuel Macron"a du mal à entendre le mécontentement social".

La CGT participe samedi à la "marée populaire", mouvement lancé par une soixantaine de syndicats, partis politiques et associations, pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron, qui a répondu par avance que "ça ne l'arrêtera pas".

"Ce n'est pas la première fois que le président de la République a ce genre de remarque, il a du mal à entendre le mécontentement social qui existe dans ce pays", a-t-il lancé quelques heures avant le lancement des défilés à Paris et en province.

"Il faudrait que de temps en temps, il regarde par la fenêtre de son palais pour voir la vraie vie!", a-t-il ajouté.

M. Martinez critique la politique de l'exécutif: "On fait des cadeaux aux très riches, on invite à l'Elysée des Pdg d'entreprises qui ne paient pas leurs impôts et à côté de ça, on gèle les salaires des fonctionnaires, on applique la CSG aux retraités etc."

Interrogé sur les propos d'Emmanuel Macron qui a dit vendredi qu'"écouter les gens, ça ne veut pas dire être la girouette de l'opinion publique", M. Martinez a répondu: "Un président de la République ce n'est pas une girouette, il faut écouter. Quelque soit le score qu'on obtient aux élections il y a besoin d'avoir au moins une oreille, une oreille!, sur la réalité et le vécu des citoyens dans ce pays", a-t-il dit.

Sur le fait que le gouvernement ne cédera pas, M. Martinez a rétorqué: "D'autres l'ont dit avant lui", citant "Juppé", "une référence pour le Premier ministre", Edouard Philippe étant proche de l'ancien Premier ministre et actuel maire de Bordeaux.