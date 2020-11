Une trentenaire belge tuée par balle en Martinique, son conjoint placé en détention provisoire

Camille Pierre, une Belge âgée de 32 ans et originaire de Paliseul (province de Luxembourg), a perdu la vie dans la commune de Le Marin, en Martinique, après avoir été touchée par balle, signalaient samedi Sudpresse et L'Avenir. Son compagnon, qui était sur place lors de l'intervention des secours et des forces de l'ordre, a été placé en détention provisoire.

Selon le journal martiniquais Zayactu.org, la police locale est intervenue le lundi 9 novembre vers 05h00 après avoir été prévenue d'une intervention des pompiers dans une résidence de Cap Macré, au sud-ouest de l'île. La jeune femme, blessée par balle à la tête, est décédée sur place.

"Garde à vue pour meurtre sur conjoint"

L'homme chez qui elle résidait, âgé de 33 ans et connu de la justice pour des infractions au code de la route et des faits de consommation de stupéfiants, était sur place au moment de l'intervention des secours. S'il a d'abord invoqué son droit au silence, l'homme a ensuite mentionné une dispute conjugale puis un possible suicide, avant d'évoquer un geste accidentel.

Il a "été placé en garde à vue pour des faits de meurtre sur conjoint" et "encourt la réclusion criminelle à perpétuité", précise Zayactu.org. "Le parquet a confié cette enquête à la brigade de recherches de la gendarmerie du Marin", conclut le journal martiniquais.

