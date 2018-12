Mélenchon se dit "douloureusement surpris" que des LREM utilisent l'attaque de Strasbourg

(Belga) Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est dit jeudi "douloureusement surpris" que, selon lui, "certains à LREM utilisent" l'attaque de Strasbourg "pour peser" sur les "gilets jaunes" et les appeler à ne pas manifester samedi pour raisons de sécurité.

Il a en particulier ciblé Nicole Belloubet, la ministre de la Justice qui, mercredi, avait estimé que compte tenu de l'"événement dramatique" de Strasbourg et des "réponses apportées par le président de la République" aux revendications des "gilets jaunes", "le mouvement (devait) cesser". "Mme Belloubet sort complètement de son rôle", a affirmé Jean-Luc Mélenchon dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, en demandant: "Quel rapport entre le tueur de Strasbourg et le mouvement des +gilets jaunes+? Aucun. Si on commence à céder à un assassin en modifiant toute notre vie, c'est lui qui a gagné". "Je suis douloureusement surpris de voir que certains à LREM utilisent immédiatement l'abominable événement de Strasbourg pour peser sur le mouvement", a-t-il ajouté, alors que ce sont les "gilets jaunes" "qui vont décider" d'éventuelles manifestations samedi. "Moi, je n'ai aucun rôle ni aucun pouvoir dans ce mouvement et ne souhaite pas en avoir", dit-il, ajoutant cependant que, "pour sa part", il "refus(ait) d'entrer dans le jeu qui veut qu'au nom de l'événement de Strasbourg, on demande aux 'gilets jaunes' de renoncer à quoi que ce soit". Jean-Luc Mélenchon avait affirmé samedi qu'il souhaitait non pas "récupérer" mais "être récupéré" par le mouvement. (Belga)