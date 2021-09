Mélenchon-Zemmour: BFMTV en tête des audiences avec 3,8 millions de téléspectateurs

Décor du débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, avant leur entrée en scène, le 23 septembre 2021 sur le plateau de BFMTVBERTRAND GUAY

Le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour a été suivi par 3,81 millions de téléspectateurs en moyenne, permettant à BFMTV de dominer la soirée de jeudi avec une part d'audience (PDA) de 18,7%, devant TF1 et très loin devant France 2, selon des données de la chaîne et de Médiamétrie.

La chaîne d'information en continu, qui a organisé le duel entre le chef de file de la France insoumise et le polémiste, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles sans pour autant être candidat, signe ainsi le deuxième meilleur score de son histoire.

En avril 2017, 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne avaient regardé sur BFMTV le débat entre les onze candidats à la présidentielle, pour une PDA de 28%, a rappelé la chaîne à l'AFP.

Le débat de jeudi a en outre été regardé par 500.000 jeunes de 15 à 34 ans, a-t-elle précisé vendredi.

De son côté, France 2, qui lançait le premier numéro de son émission politique "Elysée 2022", n'a attiré qu'1,05 million de téléspectateurs en moyenne, pour une PDA de 5,1%, selon Médiamétrie. La candidate à la primaire de la droite Valérie Pécresse y affrontait notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

En 2e position, la série coup de poing de TF1 "Fugueuse", sur la prostitution adolescente, a réuni près de 3,6 millions de téléspectateurs environ pour ses deux premiers épisodes, soit une PDA de 18,2%.