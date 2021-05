Meurtre d'Alexia: Jonathann Daval condamné à verser 165.000 euros de dommages-intérêts aux proches de la victime

Les membres de la famille d'Alexia Daval vont interjeter appel de la décision de la cour d'assises de Haute-Saône qui a condamné mardi Jonathann Daval à verser 165.000 euros de dommages et intérêts aux proches de la victime, ont indiqué leurs avocats.



Jontahann Daval, qui purge depuis novembre dernier une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Alexia en 2017, a été condamné à indemniser ses anciens beaux-parents, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, à hauteur de 130.000 euros. La soeur de la victime, son époux et leur fils, seront également indemnisés, de même que le parrain d'Alexia. En revanche, les autres parents de la victime ont été déboutés de leurs demandes.



"La perte d'Alexia dans des conditions tellement abjectes a manifestement été sous-estimée, nous allons donc interjeter appel de cet arrêt, même si celui-ci reste anecdotique dans la mesure où Jonathann Daval est insolvable", ont déclaré à l'AFP Me Jean-Hubert et Gilles-Jean Portejoie.



Lors de l'audience sur les intérêts civils, le 22 février, les proches d'Alexia Daval avaient réclamé plus de 800.000 euros de dommages et intérêts, des demandes jugées "disproportionnées" par les avocats de Jonathann Daval.



Me Jean-Hubert Portejoie, avocat des parents, de la soeur et du beau-frère de la victime, avait toutefois fait valoir que ces demandes tenaient compte "de la médiatisation, de l'accumulation de drames vécus par les parties civiles et de leurs liens fusionnels avec Alexia".



Selon Mes Portejoie, qui défendent les parents d'Alexia, sa soeur et son beau-frère, ainsi que plusieurs oncles et tantes, "le prochain et véritable débat aura lieu devant la Civi (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) qui statuera dans les prochaines semaines sur les montants payés par l'Etat".



La Civi "peut s'aligner sur la décision de la cour d'assises ou minorer ou majorer les sommes allouées", précisent les avocats qui demandent à la commission d'indemnisation "les mêmes sommes" que devant la cour.



Jonathann Daval a tué son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône).