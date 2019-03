Meurtre d'une Française à Londres: un homme arrêté en Estonie

(Belga) Un homme a été arrêté en Estonie soupçonné du meurtre d'une Française de 34 ans, retrouvée enterrée dans le jardin de son logement dans la banlieue londonienne, a annoncé mercredi la police britannique.

"Un homme de 32 ans a été arrêté en Estonie aujourd'hui (...) suspecté du meurtre de Laureline Garcia-Berteaux", a annoncé Scotland Yard. Il a été arrêté après que la police britannique, en collaboration avec le Crown Prosecution Service (CPS), service chargé de l'accusation au Royaume-Uni, a émis un mandat d'arrêt européen. La police britannique a expliqué avoir travaillé avec Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne, et Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, pour remonter la piste du suspect. Arrêté à Tallinn, l'homme est "maintenu en détention dans un bureau de police estonien en attendant le début de la procédure d'extradition", précise Scotland Yard dans un communiqué. Le corps de Laureline Garcia-Berteaux avait été retrouvé la semaine dernière par les policiers, enterrée peu profondément dans le jardin du logement qu'elle occupait depuis près d'un an à Richmond, au sud-ouest de Londres. L'autopsie avait révélé qu'elle avait été étranglée. La trentenaire travaillait pour l'entreprise de relations publiques Golin. Originaire d'Aix-en-Provence, elle était diplômée de l'école d'art et de design Central St Martins de Londres. Son compte Instagram la présente comme une blogueuse, styliste, designeuse, travaillant également dans le marketing digital et le cinéma. (Belga)