Meurtre de Lola: le chauffeur VTC qui a conduit la principale suspecte et la malle contenant le corps de la jeune fille témoigne

Il était 23H00 vendredi (21H00 GMT) quand un sans-abri a signalé à la police la découverte d'une boîte opaque renfermant le corps d'une jeune fille, dans la cour intérieure d'un immeuble dans le 19e arrondissement parisien. Le corps de la collégienne était dissimulé par des tissus, selon des sources proches du dossier. Deux valises cabine étaient posées à côté de la boîte.

Dahbia B, une femme âgée de 24 ans et considérée comme la principale suspecte, a été interpellée à l'aube samedi à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). La suspecte, qui souffrirait de troubles psychiques, avait été aperçue sur les images des caméras de surveillance de l'immeuble où résidait la collégienne. Ce mercredi, nous vous parlions du deuxième suspect, Rachid N., suspecté d'avoir conduit Dahbia B. Son véhicule avait également servi à transporter la malle où était dissimulée le corps de la jeune fille. L'homme a été mis en examen pour recel de cadavre et placé sous contrôle judiciaire.

"Plutôt relax, pas stressée"

Dans les colonnes du Parisien, on découvre le récit du chauffeur VTC qui a ramené Dahbia B. jusqu'aux lieux du crime. L'homme raconte avoir reçu une demande de course peu après 22h. Il se rend à Asnières et rencontre alors les deux principaux suspects, Dahbia B. et Rachid N. Il ouvre son coffre pour y glisser la malle en plastique mais Rachid N. (lui aussi chauffeur VTC) l'en empêche. Ce dernier charge lui-même la malle dans le coffre. Il ne monte pas dans le véhicule, seule la jeune femme monte à l'arrière.

Selon des informations du média parisien, le chauffeur s'est vite senti mal à l'aise pendant cette course. Il décrit une femme "plutôt relax, pas stressée". Il n'imagine pas transporter dans son coffre le corps de Lola, 12 ans, écrit le Parisien. Actuellement, la voiture conduite par ce chauffeur VTC a été saisie dans le cadre de l'enquête.