Meurtre de Lola: les habitants de Lillers bouleversés à la veille des obsèques de l'adolescente de 12 ans

En France, près de dix jours après le meurtre de la jeune Lola à Paris, l'émotion est encore vive à Lillers (Nord-Pas-de-Calais), la commune d'origine de la mère de la jeune fille. Les funérailles s'y dérouleront ce lundi à 14h30.

"Ici tout le monde connaît de près ou de loin un proche de Lola, dans le village familial. Si la cérémonie n'a lieu que demain après-midi, les préparatifs ont commencé et tout le monde nous dit ici, vouloir être présent", indique notre journaliste envoyé sur place.

Les habitants rencontrés sont bouleversés par l'atrocité du crime.

"On ne trouve pas les mots, ce n'est pas de colère qu'on a, c'est de la haine, de la rage. Il faut qu'un jour, ça s'arrête, qu'il y ait une justice dure", confie une habitante.

"Je psychote énormément et je pense qu'aujourd'hui, j'ai raison de le faire", déclare une autre habitante.

"On a tous eu vent de cet événement tragique, et on se dit que ça peut arriver à ses propres enfants. A un moment, on ne sait plus comment lutter. En tant que parent, je ne voudrais pas que ça m'arrive, tout en me disant que je n'arriverais pas à m'en remettre", ajoute un père de famille.

RAPPEL DES FAITS

Une semaine après le drame, l’enquête avance et le déroulé des faits se précise :

- Vendredi, 15h17 : c’est la dernière image de Lola vivante. La collégienne de 12 ans entre dans son immeuble avec la suspecte.

- 16h48 : la jeune femme de 24 ans ressort seule avec une malle et deux valises.

- Entre 16h48 et 18h02, elle erre dans la rue. Elle demande l’aide d’un homme pour porter la malle.

- 18h03 : elle monte dans la voiture d’une connaissance. Le conducteur l’amène chez lui à Asnières-sur-Seine. Elle se douche, se change, reste 4 heures puis retourne en taxi dans l’immeuble de sa victime, chez sa sœur. Il est 22h30.

- 23h15 : la malle avec le corps de Lola sans vie est retrouvée dans cette cour à quelques dizaines de mètres de chez elle. L’un des policiers présents sur les lieux témoigne. "Quand on entend le message sur les ondes de nos radios, c’est un choc, nos craintes sont cristallisées. Quand on comprend qu’on n’a pas réussi à la sauver, c'est ce qu'il y a de plus dur... ", raconte-t-il à nos confrères de BFM TV.

- Samedi, 7h40 : la suspecte est arrêtée.

Ce vendredi, en pleine conférence de presse au Sommet européen à Bruxelles, le président français s’exprime sur le meurtre pour la première fois. "Qu'est ce qui nous touche tous ? C'est l'atrocité de ce crime et ce qu'il a d'inqualifiable et d'absolu (...) Je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola", confie-t-il.

Les funérailles de Lola sont prévues lundi à 14h30 à Lillers, dans le Pas-de-Calais. Un village de 10.000 habitants dans lequel Lola avait de tendres souvenirs d’enfance. La principale suspecte est âgée de 24 ans. Elle a été mise en examen lundi pour meurtre et viol aggravé sur mineur, puis placée en détention provisoire.