Michel Fourniret hospitalisé en réanimation pour des problèmes cardiaques

Le tueur en série Michel Fourniret, 78 ans, condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes femmes et soupçonné de plusieurs autres crimes, a été hospitalisé vendredi après avoir fait un malaise dans sa cellule, a-t-on appris auprès du ministère de la justice.



"Michel Fourniret a fait un malaise ce matin dans sa cellule du centre pénitentiaire de Fresnes. il a été pris en charge par le Samu et les pompiers puis transporté au CHU Henri Mondor où il est actuellement hospitalisé", a indiqué la porte-parole du ministère.



Le tueur en série, dont les déclarations alambiquées et les problèmes de mémoire compliquent la tâche des enquêteurs, a fini par avouer en mars sa responsabilité dans l'affaire Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans disparue en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne).



Michel Fourniret a été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 et condamné à la perpétuité incompressible, avant d'être à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux.



Il est également mis en examen pour les disparitions et la mort de Marie-Angèle Domece et Joanna Parrish, qu'il a avouées devant la juge Sabine Khéris.

