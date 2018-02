Michel Fourniret reconnaît avoir "croisé la route" de deux femmes tuées dans les années 90

Le tueur en série français Michel Fourniret a été entendu la semaine dernière par un juge d'instruction à Paris et a reconnu avoir "croisé la route" de deux femmes tuées au début des années 90, a-t-on appris vendredi de source proche de l'enquête.

Selon la chaîne de télévision M6, Michel Fourniret, condamné à la perpétuité en 2008 pour sept meurtres de jeunes filles en France et en Belgique, a été auditionné dans le plus grand secret au palais de justice de Paris sur les meurtres de Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece.



Celui qu'on surnomme "l'ogre des Ardennes" a fait des aveux "elliptiques", selon des informations de M6 confirmées par une source proche de l'enquête. Michel Fourniret a été une nouvelle fois entendu jeudi, et les avocats des familles des victimes ont été convoqués vendredi par le juge d'instruction en charge du dossier, précise le site internet de la chaîne.



Contacté par l'AFP, le parquet de Paris n'a pas souhaité faire de commentaire.





Il avait nié être impliqué durant son procès



Inculpé en 2008 pour les enlèvements et les assassinats de ces deux femmes, la cour d'appel avait finalement ordonné un non-lieu le 14 septembre 2011 à l'encontre de Michel Fourniret. Le 17 mai 1990, le corps nu de Joanna Parrish, alors assistante d'anglais au lycée Jacques-Aymot d'Auxerre, a été retrouvé à Moneteau (centre). L'autopsie révélera qu'elle a été violée et battue avant sa mort. Michel Fourniret a toujours contesté son implication dans cette affaire, y compris pendant son procès devant la cour d'assises des Ardennes où il a été condamné le 28 mai 2008 à la perpétuité incompressible pour sept meurtres. Son ex-femme Monique Olivier a elle été condamnée à la perpétuité accompagnée d'une mesure de sûreté de 28 ans pour sa complicité dans cinq meurtres.



Marie-Angèle Domece est une jeune handicapée mentale qui avait disparu le 8 juillet 1988 dans le centre de la France à l'âge de 19 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Une disparition sur laquelle Michel Fourniret avait été interrogé dès juin 2007. En mars 2008, Michel Fourniret avait été inculpé dans cette affaire pour enlèvement et assassinat après avoir été dénoncé à deux reprises par son épouse Monique Olivier, qui s'était par la suite rétractée. En juin 2012, la cour d'appel de Paris avait annulé l'ordonnance de non-lieu dans l'affaire Joanna Parrish et demandé aux juges de rouvrir l'instruction sur la base de nouvelles pistes.