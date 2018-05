Migrants: opérations de police au parc Maximilien et à la gare Bruxelles-Nord

(Belga) Plusieurs opérations de police visant à déloger les migrants des alentours de la gare de Bruxelles-Nord et au parc Maximilien, se sont tenues lundi. Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), avait annoncé la poursuite d'actions contre les "transmigrants", de passage par la Belgique dans l'espoir de gagner un autre pays, principalement le Royaume-Uni, jusqu'au démantèlement des réseaux de passeurs.

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a indiqué avoir invité une trentaine de migrants qui se trouvaient dans le parc Maximilien à quitter les lieux, ce qui s'est fait sans incident. Elle précise assurer depuis quelques temps une présence quotidienne aux alentours du parc afin de dissuader l'installation de "transmigrants" et les inviter à quitter les lieux. La police fédérale n'a pour sa part pas souhaité détailler les opérations en cours dans le courant de la journée ni celles à venir, et a simplement indiqué "qu'une attention particulière était accordée à la sécurisation de la gare du Nord et de ses alentours. Cela fait partie d'un plan large de soutien de la police fédérale aux polices locales". (Belga)