Militaires français tués au Burkina: deux sous-officiers des prestigieux commandos Marine

Les deux militaires tués lors d'une opération française ayant permis de libérer quatre otages dans le nord du Burkina Faso - Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello - étaient deux sous-officiers des prestigieux commandos marine, unités d'élite de la Marine française.

Nés en 1986 et 1991 respectivement, ils appartenaient tous deux au commando Hubert, l'une des sept unités de commandos de la Marine nationale, basée à Saint Mandrier dans le Var (sud-est de la France) et étaient déployés depuis le 30 mars dans le Sahel, selon les biographies communiquées par le service de presse de la Marine.

- Maître Cédric de Pierrepont

Cédric de Pierrepont, né en 1986, est entré dans la Marine nationale en 2004, au sein des équipages de la flotte. Il intègre en 2005 la spécialité de fusilier marin et se distingue en terminant premier sur quarante-sept de son cours de Brevet élémentaire.

Un an et demi plus tard, il réussit le stage commando. Il est ensuite affecté au commando de Penfentenyo où il est promu au grade de second-maître et obtient son brevet d’aptitude technique fusilier marin-commando. En août 2012, il réussit le cours de nageur de combat puis rallie le commando Hubert. Il y occupait les fonctions de chef de groupe commando depuis le 1er avril 2018.

Pacsé (forme d'union civile), il cumulait 15 ans de service au cours desquels il a plusieurs fois été engagé sur des théâtres d’opérations en Méditerranée, au Levant et au Sahel, théâtre sur lequel il était déployé depuis le 30 mars dernier.

Il était titulaire de quatre citations avec attribution de la Croix de la Valeur Militaire et d’une citation à l’ordre de la Brigade avec attribution de la Médaille d’or de la Défense nationale. Il était en outre décoré entre autres de la Médaille d’or de la défense nationale "Nageur de combat – Missions d’opérations extérieures" et de la médaille d’Outre-mer avec agrafes Sahel et Liban.

- Maître Alain Bertoncello

Alain Bertoncello, né en 1991, est entré dans la Marine nationale en rejoignant l’Ecole de maistrance (qui forme les futurs officiers mariniers) le 14 février 2011. Il choisit le 1er mars 2012 la spécialité de fusilier marin et réussit le stage commando la même année. Après cinq ans au commando Jaubert, une autre composante des forces spéciales de la marine, il obtient le brevet de nageur de combat et rejoint le commando Hubert, où il était affecté depuis juillet 2017.

Après son entrée au sein des commandos marine, il a participé à des missions de défense des intérêts maritimes français aux Seychelles (protection des thoniers) et à plusieurs opérations extérieures au Qatar, au Levant et au Sahel, théâtre sur lequel il était engagé depuis le 30 mars dernier.

Alain Bertoncello était également pacsé. Il cumulait plus de 7 ans de service au sein de la Marine nationale.

Il était titulaire d’une citation à l’ordre du régiment avec attribution de la Médaille d’or de la Défense nationale et était décoré de la Médaille d’Outre-mer pour le Moyen-Orient ainsi que de la Médaille d’argent de la Défense nationale.