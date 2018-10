Mise en examen de l'élève filmé braquant sa professeure

(Belga) L'adolescent filmé braquant sa professeure avec une arme factice dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne) a été mis en examen dimanche soir pour "violences aggravées", a-t-on appris auprès du parquet.

La vidéo, tournée jeudi puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité au cours du week-end l'indignation jusqu'au sommet de l'Etat, conduisant les ministres de l'Education et de l'Intérieur à annoncer un "plan d'actions". Les images montrant un adolescent debout dans une salle de classe, menace sa professeure avec un pistolet, tout en lui demandant de l'inscrire "présent" et non "absent". La professeure, assise devant un ordinateur, semble plus lasse que paniquée, s'adressant dans un second temps à un autre élève. On y entend le rire de celui qui filme et un certain chahut est perceptible dans la classe. La professeure a porté plainte le jour des faits, jeudi, et un autre adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir introduit la réplique d'arme dans l'établissement, a été interpellé vendredi à son domicile. L'adolescent du même âge, suspecté d'être celui qui brandit l'arme, s'est présenté à la police dans la soirée de vendredi et a été placé en garde à vue. (Belga)