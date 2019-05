Mohamed Hichem M., principal suspect de l'attentat de Lyon, est retourné sur les lieux le lendemain de l'explosion

Le suspect de l'attentat au colis piégé qui a fait une dizaine de blessés à Lyon vendredi dernier va être présenté à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen, notamment pour "tentative d'assassinats terroristes", a annoncé vendredi le procureur de Paris dans un communiqué.



Après des dénégations, Mohamed Hichem M. a indiqué aux enquêteurs avoir prêté allégeance "en son for intérieur" au groupe Etat islamique et reconnu "avoir déposé" l'engin explosif, qu'il avait "préalablement confectionné", devant la boulangerie située rue Victor-Hugo, dans le centre de Lyon, a précisé Rémy Heitz. Il a aussi admis avoir actionné le colis piégé, a ajouté une source judiciaire. Le parquet va demander son placement en détention provisoire.





Des images de vidéo-surveillance le montrent sur les lieux



Selon des informations rapportées par le journal local Lyon Capitale, Mohamed Hichem M. est retourné sur les lieux le lendemain de l'attaque commise. Des bandes de vidéo-surveillance le montrent aux alentours, en vélo électrique. "Il est habillé comme des centaines de jeunes à Lyon mais on le repère grâce à son coup de pédale. Quelqu'un qui cadence sur un vélo à assistance électrique, ça va très vite, et les agents sont habitué à remarquer cela", assure un adjoint à la Sécurité dans une interview pour le quotidien lyonnais.

"Un tropisme classique", justifie un criminologue interrogé. Avant d'ajouter: "Beaucoup de criminels adorent voir ce qu'il s'est passé. Il y a toujours ce genre de phénomène. Les criminels ne sont pas tous des génies du mal et cela fait partie critères qui permettent de les repérer, encore plus facilement avec les moyens technologiques actuels".

Alors qu'il s'était montré peu coopératif dans la première partie de sa garde à vue depuis son arrestation lundi, le jeune homme avait commencé à se livrer mercredi dans les locaux de la sous-direction antiterroriste, en admettant avoir conçu le colis piégé dont l'explosion a fait 13 blessés légers dans le centre de Lyon. Il a ensuite affirmé avoir fait allégeance au groupe jihadiste.





Rappel des faits



Vendredi vers 17H30, un jeune homme à vélo, avec casquette et lunettes de soleil, avait déposé devant une boulangerie d'une rue piétonne un sac en papier contenant une bombe artisanale remplie de vis, de billes de métal et des piles, ainsi qu'un circuit imprimé et un dispositif de déclenchement à distance. L'engin contenait une faible quantité de TATP, un explosif instable utilisé dans les attentats du 13 novembre 2015.

L'enquête a rapidement progressé ces derniers jours. Les policiers ont pu suivre l'itinéraire du "jeune homme à vélo" grâce au croisement de la vidéosurveillance des communes de Lyon et Oullins. L'exploitation de ses données téléphoniques et d'achats effectués sur Internet a également mené les enquêteurs jusqu'à Mohamed Hichem M., un jeune homme totalement inconnu des services de police et des services antiterroristes, selon une source proche du dossier.