Mondial 2018 - France: une trentaine de blessés lors d'un mouvement de panique à Nice

(Belga) Des jets de pétards juste avant le coup de sifflet final du match France-Belgique ont provoqué un mouvement de panique à Nice, mardi soir, le public croyant à des coups de feu, rapportent plusieurs médias français. Une trentaine de personnes ont été blessées.

Le mouvement de foule a été provoqué par deux jets de pétards, juste avant la victoire des Bleus contre les Diables Rouges (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football. Les gens se sont mis à courir et certains se sont réfugiés dans des bars, indique Nice-Matin. Des tables de terrasses de bars ont été renversées et une trentaine de personnes victimes de chutes ou de coupures ont été prises en charge par les pompiers sur la Promenade des Anglais, théâtre d'une attaque au camion-bélier le 14 juillet 2016. Plusieurs dizaines de pompiers et six ambulances ont été mobilisées, selon le Parisien. (Belga)