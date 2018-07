Mondial 2018 - Kylian Mbappé va encore progresser, pense Didiers Deschamps

(Belga) La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce notamment à une excellente prestation de Kylian Mbappé, auteur de deux buts et à la base du penalty transformé par Griezmann en début de rencontre. "Il va progresser encore, mais je suis déjà très content de lui", a commenté le sélectionneur français Didier Deschamps au sujet de sa pépite.

A 19 ans et 6 mois, Mbappé est devenu le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du monde depuis Pelé (17 ans et 8 mois) en 1958. En conférence de presse, Deschamps a été interrogé sur une éventuelle comparaison entre Mbappé et un autre Brésilien, Ronaldo. "Ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs", a répondu Deschamps. "Ronaldo était un attaquant axial capable de fulgurances balle au pied. Kylian va très vite, va plus vite, mais il a besoin de plus d'espaces, même s'il peut jouer attaquant: il est dangereux quand il est en position axiale. On parle d'un champion du monde par rapport à un jeune joueur pétri de qualités mais qui n'a que 19 ans", a expliqué le sélectionneur. "Il va progresser encore, mais je suis déjà très content de lui. Dans un match comme ça, aussi important, il a montré tout son talent. Et même s'il a dû défendre, ça ne l'a pas empêché d'attaquer, et de très bien attaquer."